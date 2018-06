Jeziora Plitwickie w Chorwacji. Magiczna atrakcja Europy

Kilometry plaż, tysiące wysp i lazurowa woda Adriatyku sprawiają, że Chorwacja to od lat wakacyjny hit Polaków. To tu znajduje się także jeden z najbardziej niesamowitych cudów natury Starego Kontynentu - Park Narodowy Jezior Plitwickich.

Na tych, którzy zdecydują się zostać tu dłużej, czekają hotele oraz liczne kwatery prywatne - nie ma problemu ze znalezieniem noclegu nawet w środku sezonu. Bilet jednodniowy w wysokim sezonie (od lipca do sierpnia) kosztuje 260 kun do godz. 16:00 (ok. 145 zł) i 150 kun (ok. 87 zł) po godz. 16:00. W niskim (kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik) 150 kun, natomiast poza sezonem 55 kun (ok. 32 zł). W cenie biletu zawarte jest ubezpieczenie.