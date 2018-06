Wakacje na Bałkanach. Tanio, pięknie i bez tłumów

Bałkany to upalny hit kolejnych wakacji. Do wyboru masz aż 9 krajów z ciekawymi krajobrazami, malowniczymi plażami i świetną kuchnią. A dobrych ofert wakacji na Bałkanach nie brakuje.

Bałkany – kraje nieco inne, acz dostępne

Bałkany to mniej geografia, a bardziej kawał historii i wspaniała kultura ludowa, łącząca następujące kraje: Grecję , Chorwację , Albanię , Czarnogórę , Bułgarię , Macedonię , Serbię , Bośnię i Hercegowinę , Kosowo . Rumunia i Słowenia są natomiast zazwyczaj jedynie błędnie kojarzone z państwami bałkańskimi. Języki ligi bałkańskiej oraz cechy społeczne poszczególnych narodów uatrakcyjniają perspektywę pobytu w tym nieco zamkniętym regionie o specyficznych korzeniach, jakże jednak otwartym na turystów.

Gdzie na Bałkany się wybrać?

Północna część zielonych Bałkanów charakteryzuje się klimatem umiarkowanym. Im bardziej na południe, tym robi się goręcej i bardziej sucho, co jest typowe dla rejonów śródziemnomorskich. Poszczególne bałkańskie plaże znacznie się od siebie różnią. Pięć otaczających je mórz umożliwia plażowanie i korzystanie z wodnych atrakcji czy uprawianie sportów na wybrzeżu od wiosny do jesieni. Również poza sezonem spotkamy na urlopowej trasie najmniej turystów i najwięcej na wakacjach na Bałkanach oszczędzimy. Najbardziej sprzyjające rodzinnym wypadom i morskim kąpielom temperatury występują jednak w bałkańskich krajach w lipcu i w sierpniu, kiedy to również najrzadziej pada deszcz, słońce świeci całymi dniami, a noce są niezwykle ciepłe.