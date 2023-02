Jeziora w kształcie serca. Te cuda natury są w Polsce

Zalew w kształcie serca

Co ciekawe, nie jest to jedyny zbiornik wodny w kształcie serca w Polsce. Taki ma również Zalew Balaton, który nie bez powodu nazywany jest sercem Trzebini (ok. 46 km od Krakowa). Popularny wśród turystów i mieszkańców akwen ma powierzchnię trzech hektarów. Powstał na terenie dawnego kamieniołomu, gdzie wydobywano wapienie. Gdy w latach 60. XX w. surowiec się wyczerpał, zalano go wodą. Dziś to wielka atrakcja.