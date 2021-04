Jezioro Niedzięgiel w Skorzęcinie wysycha. Z biegiem lat może zamienić się w bajoro

Skorzęcin to jedna z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejscowości wypoczynkowych w Wielkopolsce. Przyciąga ich tam w głównej mierze jezioro Niedzięgiel. Niestety, stale w nim ubywa wody, a jak informuje "Głos Wielkopolski", w ostatnich latach poziom wody obniżył się aż o kilka metrów (w ciągu ostatnich 2 lat o 70 cm). Miarą ubytku jest molo, które z sezonu na sezon jest coraz bardziej odkryte. Docierając do jego końca, ujrzymy nie jak kiedyś - czarną głębinę, a betonową konstrukcję.

Jezioro Niedzięgiel może zniknąć w ciągu 20-30 lat

- Jeśli nie zrobimy lub zrobimy bardzo mało, to za 20, 30 lat jezioro Niedzięgiel zamieni się w małe bajorko i to w najgłębszych miejscach - mówił w rozmowie z Głosem Wielkopolskim Józef Drzazgowski, prezes Stowarzyszenia "Eko - Przyjezierze".

- Dotykają nas zmiany klimatu - mamy do czynienia z najsuchszymi latami w historii pomiarów - wyjaśnił Józef Drzazgowski ze Stowarzyszenia "Eko-Przyjezierze". - Nie ma zim, nie ma śniegu, nie ma naturalnego wpływu wód ze zlewni do jeziora Niedzięgiel. Jest to główna przyczyna jego wysychania. Obok niej należy wspomnieć o kopalniach – brunatnych zarazach naszego pojezierza, które przez 75 lat doprowadziły do katastrofalnych zmian w stosunku wody na Pojezierzu Gnieźnieńskim - dodał.