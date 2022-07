Jezioro Żywieckie turystyczną perłą Polski? Premier zapowiedział nowe inwestycje

- Dziś przekazujemy dobre informacje dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa – zwiększenia retencji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla kolejnych, kaskadowo położonych zbiorników po to, by zabezpieczyć Polaków na wypadek ulewnych deszczów. Drugi aspekt to rekreacja. To istotne, by tego typu zbiorniki odzyskiwały pierwotny charakter – powiedział Grzegorz Puda.