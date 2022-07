Alkohol i demolka. Prawdziwa zmora Zakopanego

Zakopane jak Saint Tropez

- Do Zakopanego dawniej przyjeżdżali ludzie, którzy delektowali się pięknem gór, byli świetnie przygotowani do wypraw i szanowali przyrodę, a przy niepogodzie zwiedzali zabytki. Teraz z roku na rok mamy coraz większą grupę tzw. pseudoturystów - mówi w rozmowie z WP Renata Piżanowska, podhalańska wydawczyni książek o Zakopanem. - Nie dotyczy to tylko Zakopanego, ale całej Polski. W przypadku Zakopanego jest to rzeczywiście bardziej widoczne, bo jest to taka nasza polska perełka. Miejsce kultowe, w którym trzeba być choć raz w życiu. Korek w sezonie zaczyna się już w Nowym Targu. To takie nasze Saint Tropez, gdzie działa podobny mechanizm - dodaje.