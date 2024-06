Już zapowiadają rekord. Spodziewają się tłumów

Połowa turystów, którzy w wakacje wynajmą noclegi we Włoszech to osoby z zagranicy - wynika z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań nad Turystyką we Florencji. Ustalili, że latem tego roku liczba gości w oficjalnych strukturach noclegowych we Włoszech będzie wyższa o 1,5 proc. niż przed rokiem, który już był rekordowy.