Białe niedźwiedzie w soczyście zielonym lesie. "Widok jak z krainy duchów"

Siedziałam nad rzeką, obserwowałam i nagle jest! Z jednej strony to oczywiste, bo powinien tam być, ale z drugiej pomyślałam, że może nawet robienie zdjęć jest niewłaściwe. Siedział w wodzie, rozglądał się, szukał rybek, jakąś złapał. A ja stałam z półotwartymi ustami, nie mogąc przestać patrzeć na to kosmiczne zjawisko. One są trochę inne. Na tym białym psyku widać wszystkie rzeczy. Na co on patrzy, czy jest zły, czy zadowolony. Wydaje nam się, że potrafimy zinterpretować jego emocje i nawet jeśli robimy to źle - po ludzku - to nie zmienia faktu, że czujemy z nim więź.