Kanary przez cały rok? Poleć na Wyspy Kanaryjskie wiosną, latem lub jesienią

Wyspy Kanaryjskie kuszą świetną pogodą przez okrągły rok. Podpowiadamy, kiedy najlepiej wybrać się na wakacje na Kanary i gdzie się zatrzymać, aby wczasy były udane.

Wyspy Kanaryjskie to przede wszystkim bajeczne plaże z wielobarwnym piaskiem (flickr.com, Fot: corrtto,(licencja 2.0))

Pogoda na Wyspach Kanaryjskich

Archipelag Wysp Kanaryjskich usytuowany jest u północno-zachodnich wybrzeży Afryki, nieopodal Maroko i upalnej Sahary. To tłumaczy całoroczną świetną i wręcz pewną pogodę na Kanarach.

Po szczegółowych analizach klimatycznych Wysp Szczęśliwych można wyciągnąć kilka wniosków. Przede wszystkim temperatura wzrasta tam w kierunku wschodnim, najcieplejsze i najsuchsze będą zatem (ku zachodowi kolejno) wyspy Lanzarote, Fuerteventura oraz Gran Canaria. Najgorętsze jest również południe każdej z Wysp Kanaryjskich, na północy klimat jest zazwyczaj nieco ostrzejszy, z silniejszym wiatrem na wybrzeżu.

Wyspy Kanaryjskie wiosną – od marca do czerwca

Wiosna to na Wyspach Kanaryjskich, należących do Hiszpanii, bardzo przyjemny okres. Tygodniowe wakacje na archipelagu pozwolą odpocząć po długiej, mokrej zimie, zazwyczaj tak męczącej w Europie. Od marca temperatura powietrza stopniowo wzrasta. Najcieplejsze Lanzarote oraz Fuerteventura to już 26 st. C w dzień w kwietniu i 20 st. C w nocy. Temperatura wody w oceanie rośnie w tym czasie od 19 do 21 st. C w czerwcu.

Na Gran Canarii wiosną temperatura wzrasta od 19 st. C w marcu do 21 st. C w czerwcu, podobnie z wodą na wybrzeżu. Teneryfa wiosną to z kolei stosunkowo ciepłe noce (zazwyczaj około 20 st. C) i już od 24 st. C w kwietniu w dzień do 30 st. C w czerwcu. Na wyspie El Hierro wiosną powietrze ociepla się aż o 10 stopni do czerwca, kiedy to często panują fale upałów powyżej 28 st. C. Noce są tam jednak dosyć chłodne – w kwietniu 6 st. C, w czerwcu 13 st. C, przydadzą się więc cieplejsze ubrania i zakryte buty.

Lato na Kanarach – od czerwca do września

Latem ceny na Wyspach Kanaryjskich mogą wzrosnąć nawet o połowę, a liczba turystów zdecydowanie się zwiększa. Najcieplejsza pora roku jest długa i bardzo sucha, a obejmuje okres już w zasadzie od końca czerwca aż do końca września. W lipcu i sierpniu jednak będzie tutaj zdecydowanie najgoręcej, a dni z opadami deszczu prawie wcale. Na Kanarach doświadczymy wówczas temperatur powyżej 30 st. C w ciągu dnia, przy temperaturach Oceanu Atlantyckiego rzędu maksymalnie 25 st. C, zwłaszcza we wschodniej części archipelagu.

Nocami od maja nawet do listopada słupek rtęci z pewnością nie opadnie tutaj poniżej 19 kresek powyżej zera. Dodatkowo od kwietnia do września na Wyspach Kanaryjskich mamy 8-10 godzin (zależnie od wyspy) pełnego nasłonecznienia dziennie, co z pewnością pozwoli każdemu naładować baterie i odzyskać energię na wczasach. Zachmurzenie jest w tym okresie raczej niewielkie i przejściowe.

Wyspy Kanaryjskie jesienią – październik i listopad

Wczasy na Wyspach Kanaryjskich w październiku i listopadzie to doskonały pomysł. Powietrze wciąż jest wakacyjnie gorące, woda w Oceanie Atlantyckim ciepła, a wilgotność ani opady znacząco nie wzrastają. Wschodnia część archipelagu to temperatury rzędu 26 st. C w ciągu dnia i 22 st. C wody, jak jest przykładowo na Fuerteventurze. Nocami natomiast ochładza się tam jedynie do 21 (październik) i 19 st. C (listopad).

