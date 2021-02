Kangur "włamał się" do domku letniskowego. Nagranie szybko stało się hitem

Kangurzy włamywacz

Całe zdarzenie miało miejsce w domku na Murramurang Beach na południowym wybrzeżu Nowej Południowej Walii. Kangur wskoczył do środka przez lekko uchylone drzwi i od razu poszedł do miejsca, która najbardziej go interesowało – do kuchni. Zwierzak chwycił za słoik Vegemite (australijski przysmak), ale nie był do końca zadowolony ze swojego "łupu". Po udaremnieniu przez turystkę "kradzieży", kangur zaczął obwąchiwać pomieszczenie w poszukiwaniu kolejnych smakołyków.