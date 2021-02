Turystyka szczepionkowa. Warszawiacy w Bieszczady, Hiszpanie do Dubaju

W drugiej połowie stycznia okazało się, że w gminie Cisna w Bieszczadach do grupy pacjentów na szczepienia przeciwko COVID-19 zapisały się osoby spoza terenu tej gminy, z dużych miast województwa, a nawet z Warszawy. Ludzie przyjęli, że w małych społecznościach będą krótsze kolejki i szybciej można się zaszczepić. Podobnie było na Pomorzu - mieszkańcy Trójmiasta zapisywali się na szczepienie np. w Wieżycy na Kaszubach, do czego zresztą zachęcała reklama w radio.

Ale kilkadziesiąt czy nawet kilkaset kilometrów do pokonania na terenie kraju to nic w porównaniu do turystyki szczepionkowej, jaka jest modna wśród bogatych Hiszpanów.