Kaniów. Trąba powietrzna zniszczyła wieś

Kaniów - wichura trwała mniej niż pół minuty

Jedna z mieszkanek miejscowości Kaniów na Śląsku opowiadała na antenie Polsat News, jak wyglądała sytuacja na żywo. - Uciekliśmy do domu. Wzięłam telefon i zaczęłam nagrywać przez okno. Byliśmy przerażeni, jak ta trąba porywała dachy w całości, jak wszystko niszczy. To było naprawdę straszne - mówiła pani Dominika. - Domy obok nas są uszkodzone. To jet pas zniszczeń. Co trąba spotkała na drodze, to pochłaniała. Wszystko trwało może z 20-30 sekund.