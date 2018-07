Kąpielisko w Wałczu zamknięte do odwołania. Sanepid ostrzega przed kontaktem z wodą

W wodzie na plaży przy ulicy Bydgoskiej pojawiły się zanieczyszczenia. W jeziorze prawdopodobnie kwitną sinice, w związku z czym Sanepid zakazał kąpieli w tym miejscu. Kontakt z wodą może powodować zmiany skórne.

Sinice (cyjanobakterie) zalicza się do najstarszych i najprostszych organizmów na ziemi. W przeszłości były uważane za glony. Wiadomo już, że należą do królestwa bakterii. Do ich zakwitu dochodzi często przy dużym nasłonecznieniu, stojącej wodzie i wysokiej temperaturze. Zmiany w wodzie jeziora Zamkowego zauważyli ratownicy, strzegący kąpieliska. Zgodnie z ich obserwacjami woda stała się mętna, a na powierzchni powstał zielony osad i warstwa "kożucha”. Ratownicy natychmiast zgłosili sprawę do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.