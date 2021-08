Oblężenie Zakopanego. Rekordowe lato pod Tatrami

Zakopane to od wielu lat absolutny hit wakacji. Bałtyk jest niezwykle popularny, ale zimowa stolica Polski także przyciąga ogromne tłumy turystów. Jednak to, co się dzieje w wakacje 2021 pod Tatrami, zadziwia wszystkich. Ogromne kolejki do kas, do busów, tłumy na szlakach i na Krupówkach. Lipiec i sierpień w Zakopanem i okolicach to prawdziwe szaleństwo.