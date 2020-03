Karnawał w Wenecji. "Lot Anioła" jak zwykle zachwycił

Karnawał w Wenecji trwa na dobre, ale w minioną niedzielę odbyła się tradycyjna ceremonia "Lot Anioła", która symbolizuje inaugurację karnawału. Zjazd młodej wenecjanki na linach z dzwonnicy na placu Świętego Marka jak zwykle przyciągnął tłumy.

Jak informują lokalne władze, w wydarzeniu uczestniczyło ok. 30 tys. osób.

"Lot Anioła" to tradycja sięgająca 1548 r., gdy jeden z artystów wspiął się na dach dzwonnicy bazyliki św. Marka, a stamtąd na linach właściwie "przeleciał" aż do Pałacu Dożów. Co roku turyści przybywają w tym dniu na Plac św. Marka, aby oglądać jak Wenecjanka nad ich głowami unosi się na stalowych linach.