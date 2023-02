Karta EKUZ w kilka minut. Taka nowość na lotnisku Chopina

Czym jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej, krajach należących do EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii), a także w Wielkiej Brytanii. W razie nagłej choroby lub wypadku dokument uprawnia turystę do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą.