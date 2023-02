Zmiany dla pracowników popularnej linii lotniczej. "To koniec latających postów, zdjęć i filmów"

Linie lotnicze British Airways wprowadziły z początkiem lutego nowe zasady, obowiązujące zarówno pilotów, jak i stewardów i stewardesy. Regulują one to, co i kiedy mogą zamieszczać w prywatnych mediach społecznościowych. Mimo że przewoźnik tłumaczy swoje postanowienia, pracownicy nie kryją niezadowolenia.