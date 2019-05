"Karta Ghany" niebawem dostępna. Dzięki niej mieszkańcy Ghany będą podróżować do Europy

"Karta Ghany" to zupełnie nowy projekt unijny, który może umożliwić mieszkańcom tego afrykańskiego kraju swobodne podróże do Europy. Muszą tylko spełnić jeden warunek.

Zgodnie ze słowami prof. Kennetha Attafuahy, szefa Krajowego Urzędu Identyfikacji w Ghanie , już wkrótce do obiegu wejdzie "Karta Ghany".

Będzie do dokument, dzięki któremu mieszkańcy tego kraju będą mogli przekroczyć granicę każdego kraju UE, posiadając jedynie ważny dowód osobisty. Żeby do wprowadzenia karty doszło, spełniony musi zostać konkretny warunek.

Unia Europejska przygotowała specjalny dekret, nawiązujący polityczne porozumienie między UE a Ghaną. Jeśli rząd afrykańskiego państwa zgodzi się na unijne warunki, karta wejdzie do obiegu najszybciej, jak to będzie możliwe.

To pierwszy tego typu dokument w Afryce. Mieszkańczy pozostałych krajów "Czarnego Lądu" przed przyjazdem do Europy muszą ubiegać się o wizę do danego państwa.