Kary do 1,2 tys. euro. O tym musisz wiedzieć przed urlopem

Włoskie ograniczenia

Z kolei we Włoszech trzeba uważać, będąc w regionie Lacjum. W San Felice Circeo zakazane jest chodzenie na bosaka i w strojach plażowych po ulicach miasta, a także rozwieszania prania w widocznych miejscach. Za niestosowanie się do zakazów przewidziane jest nakładanie mandatów. Kary mogą wynosić od 25 do nawet 500 euro (ok. 108 - 2,16 tys. zł). Zakaz chodzenia roznegliżowanym obowiązuje również w Sorrento.