Kasprowy Wierch i Śnieżka. Padły rekordy temperatur

Po kilkunastu zimowych dniach w Polsce nastała odwilż, a termometry pokazują nawet kilkanaście stopni Celsjusza. Ciepło jest także w górach – m.in. na najwyższym szczycie Karkonoszy, czyli Śnieżce. Dotychczasowy rekord lutego w tym miejscu wynosił 10,1 st. C. Jednak 22 lutego 2021 r. było aż o 3.4 st. C cieplej.

Kasprowy Wierch – jeszcze nigdy nie było tam tak ciepło

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku Kasprowego Wierchu, na którym odnotowano 22 lutego 9,9 st. C. Jak informują meteoprognoza.pl oraz Meteomodel, poprzedni lutowy rekord ciepła wynosił tam 7,8 st. C – taką temperaturę zarejestrowano w 1989 r.

"Tak ciepło jeszcze nie było. Dziś temperatura na Kasprowym Wierchu wyniosła 9,9 st. C, a na Śnieżce 13,5 st. C. Jest to rekordowo wysoka temperatura w lutym dla stacji Kasprowy Wierch i Śnieżka. Wszystko za sprawą inwersji termicznej" - poinformował na Twitterze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.