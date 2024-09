Kiedyś był dumą PRL-u. Każdy chciał tam wypoczywać

Mimo że Jaszowiec był niegdyś uwielbiany przez zwykłych wczasowiczów i doceniany przez branżę, nie przetrwał do dzisiejszych czasów w pełnowartościowej kondycji. Obiekty trafiły do różnych właścicieli. - Kilka z nich zrównano z ziemią, inne zostały oszpecone nietrafionymi modernizacjami. Tylko nieliczne przetrwały w oryginalnej formie do dziś" – powiedział ustronianin.