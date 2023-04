Kielce na weekend. Co warto zobaczyć w stolicy województwa świętokrzyskiego?

Z opresji wybawił go św. Wojciech, który przemienił kręty szlak w strumień wody. Dzięki temu obudzony Mieszko odnalazł źródełko. Gdy napił się z niego wody, poczuł niezwykłą siłę. Dodatkowa energia sprawiła, że ruszył w dalszą drogę w poszukiwaniu zaginionych współtowarzyszy. Opuszczając polanę, zauważył białe kły, które należały prawdopodobnie do dzika. Nową osadę nazwano Kiełce, na pamiątkę tajemniczego znaleziska. Z czasem została przekształcona w Kielce i funkcjonuje do dziś.