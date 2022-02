Kierunek numer jeden na lato 2022. Polacy kochają tamtejsze all inclusive

Turcja - prawdziwy wakacyjny raj

- Jako kierunek turystyczny Turcja doskonale łączy warunki naturalne z nowoczesną infrastrukturą, dopasowaną do potrzeb turysty XXI w. Dzięki znakomitemu wyczuciu potrzeb klienta, turyści chętnie do Turcji wracają i nie jest to bynajmniej tylko zasługą bogatych pakietów all inclusive - mówi Piotr Henicz, wiceprezes biura podróży Itaka.