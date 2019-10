Kino, impreza, rejs. 6 pomysłów na sylwestra w Polsce

Jak spędzić sylwestra? Co zrobić, by powitać Nowy Rok oryginalnie i zyskać niezatarte wspomnienia? Przedstawiamy kilka propozycji, dzięki którym tę wyjątkową noc spędzisz inaczej niż do tej pory.

Jest wiele alternatywnych sposobów na imprezę sylwestrową w Polsce (Shutterstock.com)

Sylwester w towarzystwie gwiazd Miejskie imprezy sylwestrowe to świetna alternatywa dla osób, które nie chcą organizować prywatki w domu ani tym bardziej nie wybierają się na bal. Nowy Rok witają zarówno mieszkańcy dużych aglomeracji, jak i mniejszych miejscowości, jednak najlepszą oprawę zapewnia tylko kilka polskich miast.

Miejskie imprezy sylwestrowe w miejscach, o których myślimy, są naprawdę spektakularne – obejmują pokazy fajerwerków, laserowe show oraz oczywiście koncerty polskich i zagranicznych gwiazd. Gdzie trzeba pojechać, aby przeżyć tę niesamowitą noc?

Jednym z miast, gdzie można się świetnie bawić podczas sylwestra jest Warszawa. Przez ostatnie dwa lata impreza odbywała się na Placu Bankowym, a na ustawionej tam gigantycznej scenie występowały największe polskie gwiazdy z Edytą Górniak na czele. Równie spektakularnie bawi się Wrocław, który stara się przyciągnąć turystów nieoczywistymi propozycjami. Jednym z pomysłów na powitanie Nowego Roku (2019) była próba zebrania pod sceną 40 tys. osób, które wspólnie miały zatańczyć do hitów Village People.

Grupa występowała w sylwestra na wrocławskim rynku, a ich piosenki porywały do tańca wszystkich widzów. Sylwestrowe imprezy miejskie organizowane są także w Krakowie, Gdyni czy Zakopanem, które od kilku lat wspiera telewizyjna Dwójka.

W sylwestra chodźmy do kina! Nie każdy czuje się dobrze podczas dużej imprezy plenerowej, dlatego wieczór sylwestrowy w kinie to coś, co powinno spodobać się fanom intymnej atmosfery sali projekcyjnej. Taki wieczór mają w swojej ofercie zarówno multipleksy, jak i kina studyjne. Propozycja sylwestra w kinie również nie nadszarpnie budżetu – bilet na seans nie powinien przekroczyć 100 zł od osoby, a widzowie często mogą liczyć także na poczęstunek oraz lampkę szampana o północy.

Jak wygląda sylwester w kinie? Najczęściej obejmuje kilka projekcji – repertuar jest udostępniany kilka tygodni przed 31 grudnia. Coś dla siebie znajdą zarówno amatorzy filmów niezależnych, jak i hollywoodzkich produkcji. Bywa, że sylwestrowy seans jest okazją do obejrzenia ciekawych produkcji jeszcze przed ich premierą!

Sylwestrowa impreza w… kopalni W kopalni nie obejrzysz pokazu fajerwerków, ale wrażenia z takiego sylwestra na długo pozostaną w twojej pamięci. Nowy Rok można powitać na przykład w zabytkowych kopalniach soli w Bochni lub Wieliczce. Organizatorzy w ramach pakiety zapewniają sporo atrakcji: zwiedzanie podziemnych korytarzy, smaczne jedzenie oraz bal do białego rana. Sylwester w kopalni to propozycja zwłaszcza dla osób, które chcą wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu oraz spędzić noc w tajemniczych komnatach wykutych w solnej skale.

Dlaczego warto zastanowić się nad powitaniem Nowego Roku w tak niecodziennym miejscu jak podziemia? To okazja do tego, by zobaczyć zabytkowe kopalnie bez tłumu innych turystów, zagłębienia się w solne korytarze i podziwiania wyjątkowych rzeźb oraz komnat wykonanych rękami dawnych górników. Poza tym tańce 200 metrów pod ziemią nie należą do codzienności – dlaczego więc nie skorzystać z takiej możliwości?

Sylwester na stoku Zapaleni narciarze na pewno nie przegapią szansy, by w sylwestra poszaleć na stokach. Można oczywiście zabrać narty i poszusować w ramach karnetu, ale niektóre stacje narciarskie oferują wieczorne przejazdy z atrakcjami. Tak jest na przykład w Beskidach, na stoku w Kasinie Wielkiej, gdzie w sylwestra nie tylko można pojeździć na nartach, ale także ogrzać się przy ognisku czy zjeść coś ciepłego w restauracji albo ski-barze. O północy narciarze zbiorą się przy górnej stacji, by obejrzeć pokaz ogni sztucznych i wypić lampkę szampana.

Narciarskie sylwestry organizowane są nie tylko w Kasinie. Taką ofertę mają między innymi Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju, gdzie można wziąć udział w zjeździe z pochodniami oraz złożyć sobie życzenia przy ognisku i spróbować bigosu, który po wysiłku na mrozie smakuje niewiarygodnie! Warto wiedzieć, że sylwestrowe zjazdy możliwe są także na stokach Zieleńca czy też w Szczyrku.

Sylwestrowa przejażdżka tramwajem Na co dzień tramwaj to jeden ze środków miejskiego transportu w polskich miastach i niewielu osobom kojarzy się z przestrzenią, na której można zorganizować imprezę sylwestrową. Jednak w Łodzi Klub Miłośników Starych Tramwajów udowadnia, że nie ma lepszego sposobu na powitanie Nowego Roku. Już od kilku lat do zabytkowego składu wsiadają osoby, które chcą ciekawie spędzić czas i do białego rana jeżdżą po mieście. Cena biletu jest naprawdę zachęcająca, chociaż nie obejmuje jedzenia i napojów, które pasażerowie muszą zapewnić sobie we własnym zakresie. Jednak sylwester w tramwaju cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że trzeba wcześniej zarezerwować miejsce.

Sylwestrowy rejs statkiem Rejs statkiem w sylwestra to propozycja dla osób, które szukają trochę innej perspektywy. Być może podczas rejsu uda się dostrzec fajerwerki rozpryskujące się nad wodami Bałtyku? Ofertę rejsów sylwestrowych mają głównie duże linie promowe. Ich cena obejmuje zakwaterowanie w kajucie, gdzie można przygotować się na wieczór oraz odpocząć podczas zabawy, a oprócz tego kolację kapitańską i całonocną imprezę.

Sylwestrowy rejs można połączyć z kilkudniowym wypoczynkiem nad morzem. Zimą nadbałtyckie kurorty także mają swój niepowtarzalny urok – są o wiele spokojniejsze, a spacer po opustoszałej plaży pozwala odpocząć od codzienności. Warto wejść w kolejny rok mając w uszach szum morskich fal!