Klaskanie w samolocie. Obciach czy wyraz uznania?

"Krzyk ludzi. Płaczące dzieci. Latające przedmioty, trzask i walka mocą silników. Wszystkie te dźwięki razem połączone z ogromnymi turbulencjami wyrzucają Twój poziom stresu bardzo wysoko ponad normę, w której chciałbyś być. Poczucie braku kontroli i do tego wszystkiego niska wysokość bo przecież to podejście do lądowania. Podejście przerwane. Moment wejścia nad chmury był jednym z najlepszych jakie pamiętam. Pamiętam też inny, kiedy po otwarciu drzwi samolotu w Katowicach stewardesa rzuciła się w ramiona chłopaka z personelu naziemnego. Mam nadzieję, że pasażer do którego przyjechała karetka ma się dobrze. Wielkie podziękowania i gratulacje dla załogi Wizz Air byliście super profesjonalni. Po wszystkim piloci dostali oklaski godne najlepszych zespołów rockowych świata. W pełni zasłużone" - relacjonował Chajzer.