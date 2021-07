Tiktokerka udawała, że jest w ciąży. Wszystko po to, by wnieść dodatkowy bagaż

Udawała ciążę, by wznieść dodatkowy bagaż

Na filmie widać, jak kobieta zakłada plecak-worek nie na plecy, a na klatkę piersiową, a następnie ukrywa go pod bluzą. Jak twierdzi, dzięki temu oszustwu, nie tylko udało jej się wnieść do samolotu niskobudżetowej linii dodatkowy bagaż. Ponadto dostała nawet pierwszeństwo wejścia na pokład. Faktycznie, widać, że wchodzi do niemalże pustego samolotu.