Kłopotliwe wzdęcia psują twój urlop? Poznaj szybki sposób rozwiązujący problem!

Większość z nas może pozwolić sobie na wymarzony urlop najwyżej dwa razy w roku. Nawet starając się dopiąć wyjazd na ostatni guzik, trudno przewidzieć wszystkie mniej oczywiste, a jednocześnie kłopotliwe dolegliwości, które mogą przydarzyć się w trakcie wyjazdu. Należą do nich również wzdęcia. Jak spróbować ich uniknąć lub szybko zapewnić sobie ulgę, gdy już się pojawią?

Skąd biorą się wzdęcia? Za występowanie wzdęć odpowiedzialne są przede wszystkim gazy jelitowe, które niekiedy zalegają w nadmiarze w naszym przewodzie pokarmowym. Dzieje się tak między innymi na skutek określonej diety – na przykład składającej się w dużej mierze z roślin strączkowych, kapusty, brokułów oraz niektórych owoców. Za wzdęcia bywają odpowiedzialne także nietolerancje pokarmowe dotyczące laktozy, glutenu lub fruktozy. Również alkohol, kofeina, a przede wszystkim napoje gazowane, zwłaszcza wypijane w pośpiechu, przyczyniają się do wystąpienia wzdęć. Z mniej oczywistych przyczyn warto wymienić także stres i wiążący się z nim zespół jelita wrażliwego. Nerwy mogą skumulować się między innymi z powodu napiętych przygotowań do wyjazdu.

Na co uważać w trakcie urlopu, by uniknąć wzdęć?

Wiele czynników sprzyjających wzdęciom dotyczy wyjazdu na urlop i to niezależnie od preferowanej formy spędzania wolnego czasu. Zagraniczne, a nawet międzyregionalne podróże stanowią okazję do delektowania się lokalną kuchnią. Któż oparłby się smakowi hiszpańskich bocadillos, gruzińskiego chaczapuri czy prawdziwej włoskiej pizzy? Co łączy te przysmaki? Wszystkie powstają z dużej ilości mąki pszennej, która z kolei jest bogata w gluten sprzyjający wzdęciom. Chcąc ich uniknąć, warto zachować nieco umiaru w jedzeniu, chociaż w trakcie urlopu jest to bardzo trudne…