Koh Tao, wyspa gwałtu. Spędziłam tam tydzień

Zmasakrowane zwłoki Hanny i Davida znaleziono na plaży. Hannah przed śmiercią została zgwałcona. Koh Tao - rajska wyspa w Tajlandii szybko zyskała przydomek "wyspy gwałtu". Pojechałam tam sprawdzić, ile prawdy jest w plotkach.

19-latka zorientowała się, że nie ma pieniędzy ani telefonu i zgłosiła się na policję. Funkcjonariusze potraktowali ją jednak lekceważąco. Nie wysłali do lekarza, mimo że kobieta miała nogi podrapane do krwi, a na koszulce ślady spermy. Nie spisali zeznań. Nie zapewnili pomocy psychologicznej. Uznali, że żadnego gwałtu nie było. Że zgłosiła się na zły komisariat. Że w ogóle to zgłosiła się za późno. Machnęli ręką.

- Relax, lady, don't think about bad things (Zrelaksuj się, nie myśl o przykrych rzeczach - przyp.red.) - odpowiada na to dziewczyna, której ręce są zdecydowanie zbyt silne jak na kobietę. - Wakacje, przyjemności, nie mysleć o niczym...

- Myślę, że to, co spotkało tych ludzi, to po prostu wypadek - mówi. - Media rozdmuchały historię, bo to się przecież sprzeda: wyspa gwałtu, śmierć w raju i tak dalej. Ale wiesz, nikt nie mówi o tym, że turyści przyjeżdżają tu i robią sobie z tych rajskich wysp imprezownie. Że Europejki wchodzą do buddyjskich świątyń w górze od bikini tylko po to, by zrobić sobie selfie. Są ludzie, którzy szukają tu przygód na jedną noc. Niemcy czy Skandynawowie przyjeżdżają na seks z małolatami, choć na szczęście, nie na Koh Tao. Tylko za jaką cenę? "Niebiańską plażę" trzeba było zamknąć, bo przyroda nie dałaby sobie z nimi rady. O tym jakoś gazety specjalnie nie piszą. Zresztą - macha ręką Kylie - ja gazet nie czytam.