Zła reputacja Koh Tao w Tajlandii. Nazywa się ją "wyspą śmierci"

Rajska wyspa, z krystalicznie czystą wodą, promowana jako idealne miejsce do nurkowania – zyskała złowrogą reputację. Koh Tao coraz częściej nazywana jest "wyspą śmierci". Od 2014 r. zginęło tam lub zniknęło dziewięciu europejskich turystów.

Teraz znowu uwaga światowych mediów zwróciła się na wyspę. Podczas wakacji w czerwcu na Koh Tao doszło do kolejnego przestępstwa, zgwałcono 19-letnią brytyjską turystkę. Sprawa ta obnaża również działania policji, która nie podjęła skutecznych czynności, aby ująć zwyrodnialców.

Co więcej, początkowo mundurowi zaprzeczali, że doszło do gwałtu i aresztowano kilkanaście osób za umieszczanie informacji na Facebooku. Policja wydała również nakazy aresztowania redaktora gazety on-line w Wielkiej Brytanii i administratora strony na Facebooku w Kalifornii.

Tajlandię odwiedziło w ubiegłym roku ok. 35 milionów turystów, jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych, promuje się jako "Kraina uśmiechów". Jednak przedstawiciele rządu, choć wrażliwi na krytykę, zwracają uwagę na kuszący strój odwiedzających ich kraj obcokrajowców.

– Turyści uważają, że nasz kraj jest piękny i bezpieczny i mogą robić, co tylko zechcą. Chodzą więc w bikini gdziekolwiek się da – mówił wówczas w mediach premier Prayuth Chan-ocha. – Czy chodzenie w bikini w Tajlandii jest bezpieczne? Tylko wtedy, gdy nie jesteście piękni i atrakcyjni.

Wkrótce premier się zreflektował i przeprosił za swoje słowa, mówiąc, że chodziło mu o to, że zagraniczni goście powinni być ostrożni.

Wprawdzie złapano i skazano na karę śmierci dwóch mężczyzn – to jednak wciąż pozostają wątpliwości, czy schwytano prawdziwych sprawców. Pojawiły się zastrzeżenia w kwestii śladów DNA i postępowania policji. Wiele mówio się o tym, że robotnicy i do tego imigranci z Birmy zostali najzwyczajniej wrobieni.

Na wyspie zamordowano również w 2015 r. Francuza, Dmitrija Povse’a, który został powieszony z rękami związanymi za plecami. Policja uznała to za samobójstwo. W ubiegłym roku rosyjska turystka, Valentina Novozhyonova, 23-latka, zniknęła ze swoim sprzętem do nurkowania. Mundurowi doszli do wniosku, że utonęła. W październiku zaś utonął 33-letni Mołdawianin Alexandr Bucspun, po tym, jak poszedł pływać późno w nocy. Kryminalni wykluczyli udział osób trzecich. Członkowie rodziny w niektórych przypadkach zakwestionowali ustalenia służb mundurowych.