Kolejki w Krakowie. Tłumy przyciągnęło zaskakujące wydarzenie

Wymiana żarówek i czyszczenie żyrandola w Teatrze Słowackiego w Krakowie odbywa się co dwa-trzy lata, a od 2017 r. jest publiczna. - To, co było ukryte w teatrze, postanowiliśmy odkryć i pokazać, bo to przecież takie fascynujące - powiedział PAP dyrektor Teatru Krzysztof Głuchowski.