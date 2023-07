Nie wiedzieli, co widzą. Zaczęli gwałtownie hamować

Do niecodziennego zdarzenia doszło w weekend na północnej autostradzie Krety, niedaleko Heraklionu. Kierowcy pędzący trzypasmową jezdnią zobaczyli, że na jednym z pasów leży coś dużego. Nie wiedząc, co to jest, zaczęli ostro hamować. Gdy udało im się wstrzymać ruch, ruszyli do nietypowej akcji ratunkowej