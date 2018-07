Kolejne ciężkie dni TOPR-u. Ulewy, zamknięte szlaki i zgubione żony

Ostatni tydzień był dla ratowników TOPRu wyjątkowo wyczerpujący. Niezwykle wysokie opady deszczu w połączeniu z determinacją turystów, wyruszających w góry mimo braku warunków pogodowych przyniosły tragiczne efekty. Nie brakowało też absurdalnych sytuacji.

"To co się działo w minionym tygodniu w Tatrach i na Podhalu to katastrofa” – czytamy w kronice TOPR-u. Tatrzański Park Narodowy zamknął wiele szlaków ze względu na pozrywane mosty, wymyte trasy oraz zamknięte drogi wjazdowe, m.in. do schroniska na Gąsienicowej. Turyści przebywający na szlakach mieli ogromne problemy z bezpiecznym powrotem nawet po zakończeniu opadów.