Kolejne lotnisko w Polsce ma bramki do automatycznej odprawy pasażerów. To spore ułatwienie

Pasażer odprawiający się w bramce ABC najpierw skanuje swój dokument, przykładając go do czytnika. Po otwarciu drzwi wejściowych, podróżny musi wejść do środka, gdzie następuje proces sprawdzenia i weryfikacji biometrycznej. Automatycznie porównywane są: wizerunek twarzy, odciski palców i potwierdzane, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem.