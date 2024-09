Kolejny piłkarz pokochał hiszpański raj. Będzie sąsiadem Szczęsnego

Norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland, znany z zamiłowania do luksusowych produktów włoskich projektantów mody, tym razem nabył apartament wykończony przez dom mody Fendi w Marbelli. Koszt zakupu luksusowej posiadłości przyprawia o zawrót głowy. Według informacji norweskiego kanału telewizyjnego TV2, mieszkania w tym kompleksie kosztują od 2,5 do 7 mln euro. Oznacza to, że Haaland, inwestując w największe z dostępnych mieszkań, musiał zapłacić najwyższą cenę, a więc ok. 7 mln euro (prawie 30 mln zł).