Koniec z alkoholem lejącym się strumieniami. Rząd na Balearach walczy z pijaństwem

W wybranych miejscowościach na Majorce i Ibizie będą wprowadzone ograniczenia pod kątem dostępności alkoholu. Lokalny rząd spełnia obietnicę, która była już zapowiadana w 2018 r.

Powodem wprowadzenia nowego pakietu ustaw jest krytykowana przez Hiszpanów postawa wielu turystów, którzy podczas urlopu piją na potęgę, a potem sprawiają problemy. Nowe prawo zakłada, że goście hotelowi będą mogli zamawiać ograniczoną ilość alkoholu, a każdy wydany przez obsługę drink, piwo czy wino będzie rejestrowany. Oznacza to koniec nielimitowanego picia w ramach all inclusive

Jak podaje Rzeczpospolita, lokalne władze walczą również z "balconingiem", czyli przechodzeniem po balkonach z pokoju do pokoju i skakaniem z balkonów do basenów. Za złamanie przepisów grożą kary od 6 do 60 tys. euro (od ok. 26 do 260 tys. zł). Właściciele hoteli zostali zobowiązani do tego, aby nie przyjmować ponownie gości, których przyłapano na lekkomyślnej praktyce. Rządowy wydział turystyki planuje także delegalizację plastikowych kubków, sztućców i talerzy na terenie obiektów wypoczynkowych.