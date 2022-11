Koniec z limitem płynów w bagażu podręcznym? W jednym kraju padł już termin

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi pracownicy lotnisk mogą dokładnie sprawdzać bagaże niemal z każdej strony i szybciej sprawdzać, co dokładnie się w nich znajduje. Jak informuje "The Times", zaawansowane skanery CT - które największe brytyjskie lotniska mają zainstalować do połowy 2024 roku - sprawią, że pasażerowie nie będą już musieli wyjmować laptopów i płynów ze swoich bagażów podręcznych. Co więcej, otwiera to furtkę do zniesienia limitu dotyczącego objętości. Aktualnie każdy może przewozić maksymalnie litr, ale pojedyncze pojemniki nie mogą przekraczać 100 ml.