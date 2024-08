Koniec z płatnymi wizami dla Polaków. Świetne wieści z turystycznego raju

Jak zapowiedziano, celem lankijskich władz jest osiągnięcie liczby pięciu mln turystów do 2026 r. Według informacji podanych przez Departament Imigracji i Emigracji w 2023 r. Sri Lankę odwiedziło blisko 1,5 mln turystów, co oznaczało duży wzrost – w 2022 r. było ich ok. 700 tys. Z kolei w pierwszych sześciu miesiącach br. liczba turystów wyniosła 1,01 mln, co stanowi wzrost o 62 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r.