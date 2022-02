Wielki dzień w Australii. Granice otwarte dla turystów z zagranicy

Napływ przyjezdnych z zagranicy ma duże znaczenie także dla australijskiego sektora turystycznego. Jedna z największych gałęzi krajowego przemysłu przynosiła niegdyś rocznie ok. 60 mld dolarów australijskich (ok. 172 mld zł) i zatrudniała ok. 5 proc. siły roboczej w kraju. W trakcie pandemii niestety poniosła poważne straty.