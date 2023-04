Kontrowersyjne i urokliwe. Europejskie miasto przyciąga jak magnes

Jednak i w Holandii okupowanej później przez nazistowskie Niemcy nie zaznali spokoju. Urządzili kryjówkę o powierzchni ok. 46 m kw. na zapleczu domu, gdzie mieściła się amsterdamska siedziba firmy ojca Anne. Ukrywali się tam od 6 lipca 1942 r. do 4 sierpnia 1944 r., kiedy ich aresztowano. Rodzinę wysłano do obozów koncentracyjnych. II wojnę światową przeżył tylko ojciec, który na podstawie spisywanych przez córkę traumatycznych wspomnień, wydał "Dziennik Anne Frank". Przed przybyciem do muzeum, warto zapoznać się ze świadectwem młodej ofiary Holocaustu, która mimo okrucieństwa wojny starała się nie stracić swojego optymizmu.