Jeden z największych mostów łukowych w Europie. Polacy pomagają w jego renowacji

Most Van Brienenoordbrug

Podwójny most Van Brienenoordbrug nad Nową Mozą w Rotterdamie powstał w 1965 r. Mierzy 1320 m długości, co czyni go jednym z najdłuższych w Europie podwójnych mostów łukowych. W północnej części obiektu znajduje się ruchoma sekcja, która może być otwierana dla statków.