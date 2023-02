Kopernik obchodziłby 550 urodziny. Polskie miasta przygotowane na obchody rocznicy

Aby upowszechniać Kopernika-Warmiaka starostwo namówiło lokalną piekarnię do wypieku chleba opartego na recepturze z ówczesnych czasów. Ma to nawiązywać do opracowania przez astronoma podczas pobytu w Olsztynie taksy chlebowej. Jak się okazuje, Kopernik wyliczył w niej, ile winien kosztować bochenek chleba, tak, by nikt kto uczestniczył w jego powstaniu i kupnie, nie był pokrzywdzony.