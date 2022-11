Kopernik w Olsztynie. Leczył się pokrzywami, a na parapecie stawiał miski z rtęcią

Żarcik naukowców a sprawa chleba z masłem

I na koniec jeszcze jedna ciekawostka. A właściwie żarcik dwóch naukowców z USA na temat Mikołaja Kopernika. Rozpowszechnili oni bowiem teorię, że prawdopodobnie to wielki astronom nakazał ludziom jedzenie chleba posmarowanego masłem. Wcześniej nikt tego nie robił. A było to tak. Kopernik, mieszkając w Olsztynie, prowadził badania nad przyczyną pewnej zarazy, która panowała w tym grodzie przede wszystkim wśród żołnierzy. Odkrył, że ma ona związek ze spożywaniem przez nich zanieczyszczonego chleba, który podczas dostaw prowiantu często lądował na ziemi i przez to miał kontakt z zarazkami i brudem. Aby wyeliminować spożywanie przez ludzi brudnego chleba, wpadł na pomysł, aby był on wcześniej smarowany masłem, przez co wszelki brud będzie od razu widoczny. Tak też się stało, a tajemnicza zaraza wkrótce ustąpiła.