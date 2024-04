Koreańczycy o polskiej kuchni. "Ta zupa wygląda jak krew"

Najwięcej emocji wywołuje w nich barszcz. - Co to jest? - pyta mężczyzna. - Smakuje jak wino - dodaje po spróbowaniu. Gdy okazuje się, że to zupa i to z buraków, para jest zachwycona, że danie jest dobre dla zdrowia. - Zjedzmy więcej - mówi Koreańczyk. - Wygląda jak krew - zauważa.