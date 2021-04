Koronawirus. "Bańka podróżnicza" w Australii i Nowej Zelandii

Australia i Nowa Zelandia otworzyły granice dla swoich obywateli

"To pierwszy raz od 400 dni, kiedy ludzie mogą podróżować bez kwarantanny, a my dodajemy dziennie 16 lotów powrotnych do Nowej Zelandii i są one pełne" - powiedział w poniedziałek dyrektor generalny Qantas Alan Joyce dla Australian Broadcasting Corp.