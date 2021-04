Majówka 2021. Rząd nie otworzył hoteli, Polacy wyjadą za granicę

Hotele w Polsce są zamknięte i nic nie wskazuje na to, by miały zostać otwarte w ciągu najbliższych tygodni. Dla Polaków nie oznacza to siedzenia w domu w majówkę. Coraz więcej osób szuka ofert wakacji zagranicą. - W najbliższym czasie spodziewamy się zwiększonego zainteresowania wyjazdami w okresie długiego weekendu majowego - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl.

Urlop w Turcji to opcja, na którą decyduje się wielu Polaków

Polacy są spragnieni wyjazdów. Wielu do ostatniej chwili liczyło, że rząd otworzy hotele na majówkę. Jednak tak się nie stało. Ponieważ urlop w Polsce obecnie jest utrudniony, to coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy zagraniczne. I choć ze względu na pandemię podróże po świecie też wiążą się z wieloma obostrzeniami, to jednak chętnych nie brakuje.

Majówka 2021 - Polacy wyjadą za granicę

- Coraz więcej osób szuka ofert wakacji na przełomie kwietnia i maja. Tylko w poprzednim tygodniu udział rezerwacji na majówkę wzrósł dwukrotnie - mówi w rozmowie z WP Agata Biernat z portalu Wakacje.pl. - W najbliższym czasie spodziewamy się zwiększonego zainteresowania wyjazdami w okresie długiego weekendu majowego, tym bardziej, że najpopularniejsze wśród polskich turystów kierunki, takie Egipt czy Turcja, są dostępne i przyjmują zagranicznych gości.

Z danych portalu wynika, że co trzeci Polak rezerwuje obecnie wczasy w Egipcie, ale zainteresowaniem cieszą się również wyjazdy do Turcji. To dwa zagraniczne klasyki, od lat popularne wśród polskich turystów.

By wjechać do Egiptu potrzebny jest wynik testu PCR wykonanego na 72 godziny przed wylotem lub na lotnisku w Egipcie. Co ważne, część biur podróży finansuje turystom koszt badania.

Osoby podróżujące do Turcji (powyżej 6 r.ż.) są zobowiązane do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR (przetłumaczonego na język angielski lub język turecki) wykonanego w ciągu 72 godzin przed przyjazdem. Takie zasady wjazdu obowiązują do 31 maja. Podróżni muszą też wypełnić elektroniczny formularz wjazdu, w którym podają swoje dane kontaktowe, a także informacje o hotelu, w którym będą zakwaterowani.

Jednak Egipt i Turcja to nie koniec opcji na urlop wiosną. Majówkę możemy też spędzić w egzotycznych krajach, np. w Meksyku, Dominikanie czy Tanzanii (Zanzibar), gdzie testy nie są wymagane.

Jeśli zdecydujemy się na jeden z krajów arabskich, to warto pamiętać nie tylko o obostrzeniach, ale także o tym, że do 12 maja trwa ramadan - święty miesiąc muzułmanów, który wiąże się z wieloma ograniczeniami.

Majówka 2021 - wyjazd z dojazdem własnym też możliwy

W ofercie biur podróży znajdziemy też propozycje wypoczynku z dojazdem własnym, np. w Chorwacji, Bułgarii, Czarnogórze i Albanii. Majówkę możemy też spędzić w Hiszpanii kontynentalnej oraz na wyspach. Aktualne informacje odnośnie możliwości wjazdu do tych krajów znajdują się na stronie gov.pl

Chęć wyjazdu na własną rękę do Hiszpanii potwierdzają też dane portalu esky.com.

- Zamknięcie hoteli w Polsce w okresie majówki przyczyniło się do dużego wzrostu zainteresowania wyjazdami zagranicznymi. W czołówce rankingu krajów, do których wybiorą się podróżnicy z Polski, znalazła się Hiszpania. Liczba rezerwacji w dniu ogłoszenia przedłużenia restrykcji wzrosła o 82 proc. w porównaniu do dnia poprzedniego - informuje Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy esky.com.

Majówka 2021 - ceny wycieczek

Ile trzeba wydać na urlop przed sezonem wakacyjnym? Na pewno dużo mniej niż latem, więc to kolejny powód dla, którego warto wyjechać właśnie teraz.

- Tygodniowy urlop all inclusive zarezerwujemy od 1933 zł za osobę. Miejsce w najpopularniejszych 5-gwiazdkowych hotelach z atrakcjami dla dzieci, aquaparkami i kompleksami basenów – od 2200-2400 zł za osobę - mówi Agata Biernat. - 7-dniowe wczasy na Riwierze Tureckiej spędzimy już od 1310 zł za osobę. Miejsca w dużych resortach, z basenami, zjeżdżalniami i bogatą ofertą rekreacyjną to koszt ok. 1700 zł za osobę.

Ceny wakacji all inclusive na długi weekend majowy na Dominikanie rozpoczynają się od 4630 zł. Majówka w Meksyku – bez wyżywienia – to koszt od 4200 zł za osobę. Z wyżywieniem – od 5000 zł.

Urlop za granicą - co z kwarantanną po powrocie?

Planując zagraniczny urlop warto pamiętać, jakie obecnie obowiązują nas zasady po powrocie do kraju.

- Obecnie osoby wracające z zagranicy są kierowane na 10-dniową kwarantannę. Z tego obowiązku mogą zostać zwolnione osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, ozdrowieńcy i podróżni z negatywnym wynikiem testu na koronawiriusa - wyjaśnia Agata Biernat. - Jeśli podróżujemy samolotem, taki test możemy wykonać od razu po przylocie do Polski, w punktach na lotniskach w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu.

