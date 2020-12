Koronawirus. Rząd wprowadza kwarantannę narodową. Zamknięte m.in. stoki narciarskie i hotele

Kwarantanna narodowa, zakaz wychodzenia z domu z wybranych godzinach w sylwestrową noc, zamknięte hotele, stoki narciarskie oraz galerie handlowe. Rząd przekonuje, że tylko dzięki obostrzeniom, samodyscyplinie Polaków i szczepieniom będziemy w stanie zapanować nad epidemią koronawirusa.

Jeśli ktoś spodziewał się pozytywnych informacji podczas czwartkowego wystąpienia ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, to mocno się przeliczył. W nadchodzących tygodniach będzie realizowany ten zdecydowanie mniej optymistyczny scenariusz dotyczący obostrzeń.

Adam Niedzielski poinformował 17 grudnia, że od 28 grudnia do 17 stycznia będzie obowiązywała w Polsce kwarantanna narodowa. Oznacza to, m.in. ponowne zamknięcie galerii handlowych – będą w nich czynne jedynie sklepy z artykułami spożywczymi czy drogerie.

Nowe obostrzenia – hotele dostępne tylko dla nielicznych

Można też zapomnieć o rezerwacji noclegów w hotelach czy pensjonatach. Będą one czynne jedynie dla osób wyjeżdżających w celach służbowych, choć i w tym przypadku wyszczególniono, dla kogo. Na stronie rządowej można przeczytać, że rezerwacji mogą dokonać jedynie pracownicy służb mundurowych, ośrodków COS, medycy i pacjenci szpitali specjalistycznych.

"Zamykamy hotele również na ruch służbowy. Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii" - poinformował Niedzielski.

Nowe obostrzenia – zamknięte ośrodki narciarskie

Dużym ciosem dla mieszkańców południa Polski była informacja, że stoki narciarskie będą jednak zamknięte – od 28 grudnia do 17 stycznia. W ostatnich tygodniach wiele wskazywało na to, że będą one czynne. Właściciele stoków ponieśli spore koszty, przygotowując je na przyjazd gości. Teraz pozostało im liczyć na pomoc finansową ze strony rządu.

W noc sylwestrową też czekają Polaków ograniczenia. - Nie będzie można poruszać się z miasta do miasta. To ograniczenie będzie obowiązywało od godz. 19:00 dnia 31 grudnia do godz. 06:00 dnia 1 stycznia - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Źródło: WP, gov.pl

WIDEO: Burmistrz Karpacza: "Czarny scenariusz coraz bardziej realny"