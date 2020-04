Koronawirus w Indiach. Rzeka Ganges staje się zaskakująco czysta

W wielu miejscach świata natura regeneruje się – także w Indiach. Na początku kwietnia br. w mediach społecznościowych furorę zrobiło zdjęcie ze stanu Pendżab z tego kraju. Mieszkańcy Dźalandharu po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat mogli podziwiać szczyty Himalajów, oddalonych o ok. 150 km.

Tym razem znów jest głośno o tym kraju. Gazeta "The Times of India" poinformowała, że na wysokości miast Rishikesh i Haridwar (120 i 250 tys. mieszkańców) wody rzeki Ganges stały się tak czyste, że ponownie nadają się do achaman, czyli rytualnego picia.