Koronawirus w Londynie. Odmalowano pasy na słynnej Abbey Road

Kultowa londyńska ulica Abbey Road działa na turystów jak magnes. Dziś, z powodu epidemii koronawirusa jest pusta. Dało to pracownikom miejskim w stolicy Wielkiej Brytanii rzadką okazję do nałożenia na słynne pasy świeżej warstwy farby.

W 2010 r. Abbey Road została wpisana na listę zabytków Wielkiej Brytanii i uzyskała status chroniony. Dzięki temu jest to pierwsze przejście uliczne, które uzyskało ten sam poziom rozpoznawalności, co słynne budynki i zabytki. Sławę zawdzięcza Beatlesom i 10-minutowej sesji zdjęciowej, która odbyła się pewnego sierpniowego poranka w 1969 r.

Zarówno ulica, jaki studio, w którym członkowie zespołu The Beatles nagrali album o tej samej nazwie, znajdują się na liście Klasy II, co daje im taki sam status dziedzictwa narodowego, co Tate Gallery czy biblioteka Uniwersytetu Cambridge. Oznacza to zatem, że wszelkie zmiany lub naprawy związane z Abbey Road muszą być zatwierdzone przez lokalne władze.