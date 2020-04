Koronawirus w Polsce. Czy można robić grilla?

Kwarantanna trwa już kilka tygodni, a majówka zbliża się wielkimi krokami. Pogoda sprzyja i grillowaniu i spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Wielu Polaków zadaje sobie pytanie: czy można w tym czasie zrobić grilla?

Spędzanie czasu na świeżym powietrzu jest jak najbardziej zalecane. Więc jeśli mamy dostęp do ogrodu, to korzystajmy z tego dobrodziejstwa. Nie mamy za to dobrych wieści dla amatorów grillowania w dużym gronie przyjaciół czy rodziny. Przestrzeganie środków bezpieczeństwa jest skrzętnie egzekwowane.

Za złamanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas kwarantanny grozi mandat do 500 zł. Funkcjonariusze policji mogą również skierować sprawę do inspektora sanitarnego, a ten może nałożyć karę od 5 do 30 tys. zł. Policjanci, którzy na początku kwietnia rozpalili grilla nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu, zostali przez kolegów ukarani mandatem w wysokości 500 zł. Inni mogą nie mieć tyle szczęścia.

Gdzie można grillować?

Absolutnie zakazuje się grillowania w miejscach, które są obecnie wykluczone z życia publicznego. Zorganizowanie nawet niewielkiej imprezki z kiełbaskami, w miejscach takich, jak: bulwary, parki czy lasy, może być tej wiosny wyjątkowo kosztowne.

Grillować można za to do woli we własnym ogrodzie. Jest jednak jedno kryterium: tylko domownicy. Im więcej niepowołanych osób będzie w spotkaniu uczestniczyć, tym większa grozi za to kara finansowa. Grozi za to do 500 zł mandatu.

Mieszkańcy bloków pytają także o możliwość zorganizowania grilla na balkonie. Polskie prawo tego nie zabrania. Zabraniają tego za to regulaminy wielu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Uprawianie grilla na balkonie może zatem sprawić, że popadniemy w niełaskę sąsiadów oraz bliskie spotkanie ze strażą pożarną czy funkcjonariuszami policji.