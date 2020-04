Koronawirus w USA. Turyści udają, że ćwiczą na plaży

Policjanci starają się być wyrozumiali

Co z tymi, którzy zostaną przyłapani na "gorącym uczynku"? To właśnie ich najczęściej wyłapują policyjne patrole. Funkcjonariusze w maseczkach wzywają łamiących zasady do ruchu. Przy niektórych zatrzymują się na chwilę, ale czasem jedynie przejeżdżają w pobliżu, zachęcając gestami do ćwiczeń lub w ogóle nie zwracają im uwagi.